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    Kazakistan'da başkentin adı yeniden Astana oldu

    Başkent, tekrar eski ismine geri döndürüldü. Kararda, halkın Nur Sultan ismini benimseyememesinin etkili olduğu belirtildi.
    • 17.09.2022 - 17:52
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    Kazakistan'da başkentin adı yeniden Astana oldu

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin başkentinin adını değiştiren kararı imzaladı.

    İlk başta Astana olarak anılan başkent, Nur Sultan olarak değiştirilmişti.

    Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Anayasa'nın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

    Nur Sultan'dı, bir kez daha Astana oldu

    Söz konusu kanun kapsamında imzalanan kararname ile ülkenin başkentinin ismi yeniden Astana oldu.

    Ayrıca, cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı.

    Böylece dün Parlamento'da onaylanan yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

    Milletvekilleri: Halk, Nur Sultan ismini kabullenemedi

    Daha önce Kazakistan Meclisi’nde "Yeni Kazakistan" grubu milletvekilleri, halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) kabullenemediğini belirterek, şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti.

    Meclis ve Senato Başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi.

    Kazakistan da başkentin adı yeniden Astana oldu #1

    "İlk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak"

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay da milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa’nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı.

    Jeldibay, “Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan’ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev’in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin Anayasa'ya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.

    Kazakistan da başkentin adı yeniden Astana oldu #2

    Başkente neden Nur Sultan isminin verilmesinin nedeni

    AA'nın haberine göre, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, bir gün sonra da söz konusu dönemde Senato Başkanı koltuğunda oturan Kasım Cömert Tokayev de Anayasa gereği Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

    Görevi devraldıktan sonra Parlamento'da ilk halka sesleniş konuşmasını yapan Tokayev, başkent Astana'nın inşası ve gelişmesinde öncü rol üstlenen Nazarbayev'in ismini şehre verilmesini önermişti.

    Bu öneri ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen 23 Mart 2019'da Parlamento'da oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi "Nur Sultan" olmuştu.


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