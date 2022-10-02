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Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi

Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi

Halılarını temizletmek için kurye çağıran kadın, bu esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Kadına müdahale eden kurye, kocası tarafından yanlış anlaşılınca tekme tokat dövüldü.