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- Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi
Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi
Halılarını temizletmek için kurye çağıran kadın, bu esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Kadına müdahale eden kurye, kocası tarafından yanlış anlaşılınca tekme tokat dövüldü.
- Haber Merkezi
- 02.10.2022 - 10:12
- Güncelleme : 02.10.2022 - 10:46
Kazakistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kazakistanlı ev hanımı, evindeki halıları temizletmek için halı temizlik firması yetkililerini çağırdı.
Kadını kurtarmaya çalıştı
Halıları almak üzere eve yönelen kurye, kadının boğulduğunu görünce harekete geçti.
Kadının arkasına geçeb kurye Heimlich Manevrası kullandı.
Kuryeye, kocadan öldüresiye dayak
Tam da bu sırada kadının eşi eve girince, durumu yanlış anladı.
Eşinin taciz edildiğini düşünen koca, kuryeyi öldüresiye dövdü.
Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi ViDEO