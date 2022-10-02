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    Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi

    Halılarını temizletmek için kurye çağıran kadın, bu esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Kadına müdahale eden kurye, kocası tarafından yanlış anlaşılınca tekme tokat dövüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:46
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    Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi

    Kazakistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Kazakistanlı ev hanımı, evindeki halıları temizletmek için halı temizlik firması yetkililerini çağırdı.

    Kadını kurtarmaya çalıştı

    Halıları almak üzere eve yönelen kurye, kadının boğulduğunu görünce harekete geçti.

    Kadının arkasına geçeb kurye Heimlich Manevrası kullandı.

    Kuryeye, kocadan öldüresiye dayak

    Tam da bu sırada kadının eşi eve girince, durumu yanlış anladı.

    Eşinin taciz edildiğini düşünen koca, kuryeyi öldüresiye dövdü.

    Kazakistan'da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi ViDEO

    Kazakistan da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi #1

    Kazakistan da boğulan kadına yardım eden kurye dayak yedi #2


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