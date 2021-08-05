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    Kazakistan’da erken Demir Çağı’na ait taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi

    Kazakistan’da MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 06:27
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    Kazakistan’da erken Demir Çağı’na ait taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi

    Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinin Mugaljar bölgesinde bulunan erken Demir Çağı’na ait mezarlıkta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

    Kazı çalışmasında erken Demir Çağı’na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.

    DEMİR ÇAĞINA AİT ANTİKALAR BULUNDU

    Ülkenin önemli arkeologlarının katıldığı kazı çalışmaları sırasında, erken Demir Çağı’nda göçebe halk olan Sarmatların kullandığı ve MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi. Bunun yanı sıra bronz aynalar, altın tokalar ve diğer antikalar da bulundu.

    Eyalet Valisi Ondasın Urazalin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölge tarihi ve kültürü açısından önemli olan söz konusu arkeolojik kazı çalışmalarının devam edeceğini ve gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

    Kazakistan’da erken Demir Çağı’na ait taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi #1

    Kazakistan’da erken Demir Çağı’na ait taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi #2

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