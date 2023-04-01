Kazakistan’da insan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması ilgi görüyor Bundan 5 asır önce yazıldı. Eski Latinceyle yazıldı. Toplam 330 sayfa ve sayfalarından sadece 10'u çözümlenebildi. Kapağı insan derisinden. Bu kitap, saydığımız ve hiç alışık olmadığımız bu özelliklerinden dolayı "gizemli" olarak kabul ediliyor.

AA

Kazakistan’da insan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor.

Kazakistan’da kapağı insan derisinden yapılmış, Fransa’daki enstitüde 330 sayfasından ancak 10'u çözümlenebilen eski Latince el yazması eser gizemini korumaya devam ediyor.

Astana’daki kütüphande sergileniyor

El yazması, başkent Astana’daki Ulusal Akademik Kütüphanesi’nin Nadir Yayınlar Müzesi’nde sergileniyor.

Sadece 10 sayfası çözümlendi

İnsan sırt derisiyle kaplı, 1532 yılında eski Latinceyle yazılmış 330 sayfalık eserin ancak 10 sayfası okunabildi.

Özel bir koleksiyoncu tarafından kütüphaneye armağan edildi

Ulusal Akademik Kütüphanesi'nin Bilim Bölümü Uzmanı Möldir Tölepbay, el yazmasının 2014’te özel koleksiyoncu tarafından kütüphaneye armağan edildiğini ve o tarihten bu yana müzede sergilendiğini söyledi.

Bu kitap kaplama yöntemi yüzyıllar önce yaygındı

Tölepbay, bugün kullanılmayan ancak yüzyıllar önce yaygın olan kitap kaplama yöntemiyle yapılan eseri görmek için çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını kaydederek, “Bu yöntem dünyada antropodermik kitap ciltçiliği olarak biliniyor yani kitap cildi için insan derisi kullanılmış.” dedi.

"Kapağında insanın sırt derisi kullanıldı"

Eserin kapağına ilişkin gerekli bilimsel araştırmanın yapıldığını belirten Tölepbay, “Astana’daki Ulusal Tıp Bilimi Merkezi'nin laboratuvarında eser incelendi. El yazmasının kapağında insanın sırt derisinin kullanıldığı sonucuna varıldı.” bilgisini paylaştı.

"İçeriği hala sır"

El yazmasının içeriğinin hala sır olarak kaldığını anlatan Tölepbay, şu bilgiye verdi:

Kuzey İtalyalı Petrus Puardus isimli notere ait olan eser, eski Latinceyle 1532 yılında kaleme alınmış. Toplam 330 sayfadan oluşuyor fakat şu anda uzmanlar, sadece ilk 10 sayfasını okuyabildi.

Çözümlenen sayfalarda kredi ve ipotek bilgileri var

Tölepbay, el yazmasını Fransa’daki enstitüye özel araştırma için gönderdiklerini belirterek, “İlk sayfalarını okuyabildikleri kadarıyla giriş çıkış hesapları, kredi ve ipotekle ilgili bilgilerin yer aldığına ilişkin genel değerlendirme verildi ancak el yazması tam çözülmüş değil.” diye konuştu.

Kütüphanedeki kitaplarda farklı malzemeler kullanılmış

Ulusal Akademik Kütüphanesi'nde 13 bine yakın nadir yayına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Tölepbay, bunların arasında yılan derisinden, değerli taşlardan, ipek kumaştan ve altın ipten yapılmış özel kitapların da bulunduğunu sözlerine ekledi.