Kazakistan’da yangından kaçan kadın ve çocuk, metrelerce yüksekten atladı Yaşadıkları apartmanda çıkan yangından kaçan kadın ve çocuk, metrelerce yüksekten aşağı açılan brandanın üzerine atladı. Apartmandan 300 kişinin tahliye edildiği açıklanırken, alevlerden kaçış anı kameraya yansıdı.

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İHA

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Kazakistan’ın Almatı kentinin Alatau ilçesinde bulunan 16 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Yangın hemen itfaiye ekiplerine bildirilirken, üst katlarda kalanlar apartmanın asansör şaftındaki elektrik kablolarının yanmasından dolayı mahsur kaldı.

Tahliye yollarında yoğun duman ve sıcaklığa maruz kalan apartman sakinlerinden bazıları, çareyi camlardan atlamakta buldu.

Yatak ve brandanın üzerine atladılar

Yangından kurtulmak isteyenler, metrelerce yüksekten çevredekiler tarafından getirilen yatak ve açılan brandanın üzerine atladı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, o apartmandan 300 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

2 saatte söndürüldü

Açıklamada, “70 kişi kurtarıldı. 30 kişi tıbbi yardım talebinde bulunmuş olup, doktorlar tarafından yapılacak muayene sonrasında hastaneye yatırılmasına karar verilecektir.” denildi.

Yangının yaklaşık 2 saatte söndürüldüğü belirtildi.

O anlar...

Bu arada çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, vatandaşların buldukları yatak ve gerdikleri brandalar ile dairelerinden atlayan kişileri yakalamaya çalıştıkları, bir kadının ise önce çocuğunu ardından kendini metrelerce yüksekten aşağı attığı görüldü.