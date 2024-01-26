Kazakistan’ın Almatı şehrinde Atatürk heykeli törenle açıldı Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına yaptırılan Atatürk heykeli törenle açıldı. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Balayeva, törende yaptığı konuşmada, heykelin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla yapıldığını kaydetti.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki caddelerden birine "Anadolu" ismi verilmişti.

Astana'daki Anadolu Caddesi'nin yanı sıra ülkenin en büyük şehri olan Almatı'ya da Atatürk Parkı yaptırılmıştı.

Almatı'da Türkiye'nin 100. yılı nedeniyle bir de Atatürk heykeli yaptırıldı.

Parktan sonra heykel açılışı da yapıldı

Heykel düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Parkı’ndaki törene; Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ve Almatı Valisi Yerbolat Dosayev’in yanı sıra çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında talimat verildi

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Balayeva, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Almatı’da Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin dikilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Balayeva, “Kökümüz bir, tarihimiz bir. Türkiye, bizim için dün de bugün de dileklerimiz, ortak amacımız bir kardeş ülkedir. Liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yeni düzeye yükselerek tüm alanlarda hızla gelişiyor. Özellikle iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin altın köprüsü olan kültürel bağlarımız kuvvetli.” ifadelerini kullandı.

'İki ülkenin dostluğu ve iş birliğinin sembolü'

Bakan Balayeva, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin iki ülkenin dostluğu ve iş birliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kapucu da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in liderliğindeki ortak tarih, dil, kültür ve dini paylaştıkları Kazak halkının Cumhuriyet'in 100. yılında sunduğu bu hediyenin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlama sevincimize ortak olduğunuz için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

"Atatürk’ün fikirleri ve liderliği, bugün hala tüm dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmekte"

Atatürk’ün sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu kaydeden Kapucu, “Atatürk’ün fikirleri ve liderliği, bugün hala tüm dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal, imkansızlıklar içinde büyük bir azim ve kararlılıkla modern, demokratik ve laik cumhuriyeti inşa etmiştir.” ifadelerini kullandı.

3 metre yüksekliğinde

Kapucu, açılış törenini gerçekleştirdikleri Atatürk heykelinin sadece bir anıt değil Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin de simgesi olduğunu ve bu vesileyle emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı’da Kazak heykeltıraşlar Aydos Burkitbayev ve Timur Yermuhambetov tarafından yapılan Atatürk heykeli, 3 metre yüksekliğinde.