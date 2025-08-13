Keir Starmer'den Ukrayna'ya destek: Sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelere ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yazılı açıklama yapıldı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tüm liderlerin, bu haftanın Ukrayna'nın geleceği açısından önemli bir an olduğu konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i masaya getirme çabalarından ötürü Trump'a teşekkür edildiği aktarıldı.

"ULUSLARARASI SINIRLAR GÜÇ KULLANILARAK DEĞİŞTİRİLMEMELİ"

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin "sarsılmaz" olduğu vurgulanarak, "Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli ve Ukrayna herhangi bir anlaşmanın parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı." denildi.

Açıklamada, Avrupa'nın bunu desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca, liderlerin, Trump ile Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı toplantının ardından tekrar görüşmeyi dört gözle bekledikleri belirtildi.