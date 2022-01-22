Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
491.873
-6.91%
BTXN Coin
30.01
-11.60%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Kendall Jenner karlar içinde

    Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, soğuğa meydan okudu. Karlar içerisinde pozlar veren Jenner'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendall Jenner karlar içinde

    Moda dünyasının devlerinden bir markanın yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner, kış tatili için Aspen'e gitti.

    Birkaç gündür burada zamanını geçiren Jenner, verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı.

    ESKİ 5 DERECEDE BİKİNİLİ POZLAR

    Eksi 5 derecede bikinisiyle poz veren Jenner, keyifli halleriyle dikkat çekti.

    Jenner’ın bu karelerine beğeni yağdı.

    Kendall Jenner karlar içinde #1

    WIM HOF’A ÖZENDİ

    Kendall Jenner, gönderisine 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak “Wim Hof buz banyoları” notunu düştü.

    Hollandalı ve dünya rekoru sahibi Wim Hof, maceraperest olarak biliniyor. Hof, aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla “Buzadam” diye adlandırılıyor.

    Kendall Jenner karlar içinde #2

    Kendall Jenner karlar içinde #3


    Görüş Bildir