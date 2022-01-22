Kendall Jenner karlar içinde

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, soğuğa meydan okudu. Karlar içerisinde pozlar veren Jenner'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Moda dünyasının devlerinden bir markanın yeni kampanya yüzü olan Kendall Jenner, kış tatili için Aspen'e gitti.

Birkaç gündür burada zamanını geçiren Jenner, verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı.

ESKİ 5 DERECEDE BİKİNİLİ POZLAR

Eksi 5 derecede bikinisiyle poz veren Jenner, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Jenner’ın bu karelerine beğeni yağdı.

WIM HOF’A ÖZENDİ

Kendall Jenner, gönderisine 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak “Wim Hof buz banyoları” notunu düştü.

Hollandalı ve dünya rekoru sahibi Wim Hof, maceraperest olarak biliniyor. Hof, aşırı soğuğa dayanma kabiliyeti nedeniyle çoğunlukla “Buzadam” diye adlandırılıyor.