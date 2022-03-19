Kendi ülkelerini kurmak için Karayipler'den ada satın aldılar

Yatırımcılar, Coffee Caye adasında kurulan cumhuriyette kendi ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle "Islandia Prensliği" adıyla dünyanın en yeni mikro ulusunu inşa ediyor.

13 KİŞİLİK TURİST KAFİLESİ ADAYI ZİYARET EDECEK

Şimdilerde ise bu girişimci grubu adaya turist çekmek için çalışmalara başlarken, Belize şehrinden 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan adaya 13 kişilik bir turist kafilesinin gelmek için başvuru yaptığı açıklandı.

Bir ucundan diğer ucuna yürümenin sadece birkaç dakika aldığı ada, uzun, ince ve kahve çekirdeği gibi belli belirsiz bir şekle sahip.

Adanın, sığ bir koya inen küçük bir kumsala bakan bir açıklığın olduğu bir tarafı, gece için kamp alanı olarak kullanılırken, Coffee Caye'nin diğer yarısı bodur ve mangrovlarla çevrili durumda.

HERŞEY İNTERNET ALAN ADI SATIN ALMAKLA BAŞLADI

Bir adaya kitle fonlaması yapma fikri, yaklaşık 15 yıl önce, projenin kurucu ortağı ve CEO'su olan Gareth Johnson'ın bir ada satın almanın ve bir mikro ulus oluşturmanın eğlenceli olabileceğine karar verdikten sonra bir internet alan adını satın almasıyla ortaya çıktı.