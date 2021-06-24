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Kenya’da askeri helikopter düştü

Kenya’da askeri helikopter düştü

Meydana gelen helikopter kazasında, ilk belirlemelere göre 17 asker hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.