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    Kenya’da askeri helikopter düştü

    Meydana gelen helikopter kazasında, ilk belirlemelere göre 17 asker hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 14:26
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    Kenya’da askeri helikopter düştü

    Doğu Afrika ülkesi Kenya’da, Hava Kuvvetlerine ait Mi-171E tipi helikopter düştü.

    Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF) Sözcüsü Zipporah Kioko tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında başkent Nairobi'nin güneybatısındaki Ngong'da düştüğü bildirildi.

    Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İsmi açıklanmayan bir polis, ilk belirlemelere göre 17 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

    23 KİŞİNİN BULUNDUĞU AÇIKLANDI

    Uçakta toplamda 23 kişinin bulunduğu açıklandı.

    Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

    Kenya’da askeri helikopter düştü VİDEO

    Kenya’da askeri helikopter düştü #1

    Kenya’da askeri helikopter düştü #2

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