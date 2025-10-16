Kenya'da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenazesinde ortalık karıştı

Cenaze töreninde silah sesleri...

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hint gazetesi Mathrubhumi'nin haberine göre Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Odinga, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABERİN DUYULMASIYLA SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Eski başbakanı Odinga'nın vefatının ardından Kenya'nın Nakuru kentinde toplanan halk eski başbakanları için sokaklara dökülerek anma töreni gerçekleştirdi.

5 KEZ ADAY OLDU HİÇBİRİNDE SEÇİLEMEDİ

Siyasi hayatı boyunca 1997, 2007, 2013, 2017 ve 2022 yıllarında beş kez devlet başkanlığına aday olan Odinga, hiçbirinde kazanamasa da Kenya muhalefetinin yüzü ve reform çağrılarının en güçlü sesi olarak kaldı.

Kenya’nın batısındaki Maseno kentinde 7 Ocak 1945’te doğan Odinga, ülkenin ilk devlet başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga’nın oğluydu.

CENAZE TÖRENİNDE KAOS

Perşembe günü başkent Nairobi'de bir stadyumda düzenlenen cenaze töreninde çıkan olaylar sonucu Kenya polisi, toplanan kalabalığa ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmaya çalışırken çıkan kargaşada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay sırasında silah sesleri de duyulurken, polisin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığı henüz netlik kazanmadı.

İddialara göre mermiler gerçek ve ölenler var.