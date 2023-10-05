Kenya'da gizemli hastalık alarmı! Öğrenciler yürüyemez hale geldi Kenya'nın batısında bulunan Kakamega’da bulunan Eregi Kız Lisesi'nde 95 kız öğrenci nedeni henüz bilinmeyen gizemli bir hastalığa yakalandı. Öğrencilerden alınan tahlillerin sonuçları bekleniyor.

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İHA

Kenya'da gizemli hastalık alarmı verildi.

Ülkenin batısında yer alan Kakamega’da bulunan Eregi Kız Lisesi'nde 95 kız öğrenci nedeni henüz bilinmeyen gizemli bir hastalığa yakalandı.

Hastalık nedeniyle kız öğrenci yürüyemez hale gelirken, kızlardan alınan Kan, idrar ve dışkı örnekleri Kisumu ve Nairobi'deki laboratuvarlara gönderildi.

Numunelerin sonuçlarının bu hafta içinde çıkması bekleniyor.

Üst düzey bir eğitim bakanlığı yetkilisi okulu ziyaret etti ve velilere durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Yetkili, derslerin diğer öğrenciler için normal şekilde devam edeceğini ifade etti.

Henüz hiçbir bulguya rastlanmadı

Kenya Sağlık Bakanı Susan Nakhumicha yaptığı açıklamada, öğrencilere şimdiye dek yapılan testlerde hiçbir bulguya rastlayamadıklarını belirterek, "Halk sağlığı müdürüyle temasa geçtik ve dün itibarıyla 95 kız hastaneye kaldırıldı. Bugün gün sonuna kadar kapsamlı bir rapor sunmayı umuyoruz. Şu ana kadar beş test yapıldı ve hiçbir patojen tespit edilmedi” dedi.

Hastalığın 'kitlesel histeri' vakası iddiası

Bazı uzmanlar, hastalığın “kitlesel histeri” vakası olabileceğini öne sürerek hastalığa şüpheyle yaklaşırken, öğrencilerin sadece birkaç hafta kalan sınavlardan kaçınmak için belirtilerini 'taklit' ediyor olabileceklerini belirttiler.

Bazı uzmanlar ise, kızlarda görülen semptomların sinirlere zarar veren Guillain-Barré sendromu (GBS) yansıttığını öne sürdü. GBS, Kollarda, bacaklarda veya yüzde felce neden olabile bir hastalık olarak biliniyor.

Bölge Eğitim Müdürü ise öğrencilerin numara yapmasından şüpheleniyor

Bölge Eğitim Müdürü Jared Obiero yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanan çocukların tedavi edileceğine dair taahhüt vererek, bazı öğrencilerin rahatsız olabileceğini ancak çoğunluğun “hasta numarası yapıyor” olabileceğini söyledi.

Obiero, üçüncü sınıf öğrencilerinin yıl sonu sınavlarının yaklaştığına dikkat çekerek, bazı öğrencilerin sınavlara hazır olmadıklarını iddia ederek okul programına karşı çıktıklarını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)