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    Kenya’da kuraklık ve gıda krizi: 200 bin insan tek öğün yiyebiliyor

    Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık, gıda krizini de beraberinde getirdi. Kuraklık nedeni ile yaklaşık 200 bin Kenyalının, günde 1 öğün yemek yiyebildiği açıklandı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 09:40
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    Kenya’da kuraklık ve gıda krizi: 200 bin insan tek öğün yiyebiliyor

    Kenya’da yaşanan kuraklık, vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Doğu Afrika ülkesi olan Kenya’da, meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile kuraklığın, kuzey ve doğu bölgelerdeki insanların su ve gıda bulmasını zorlaştırdığı aktarıldı.

    Açıklamada, yaklaşık 200 bin Kenyalının günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği ifade edildi.

    Ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle 9 bin kişinin de acil tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

    HAYVANCILIK OLUMSUZ ETKİLENDİ

    Kuraklık yalnız insanları değil, hayvanları da etkiledi.

    Yapılan açıklamada, hayvancılık ile geçinen Kenyalıların kuraklıktan olumsuz etkilendikleri belirtildi.

    Kenya’da kuraklık ve gıda krizi: 200 bin insan tek öğün yiyebiliyor #1

    ULUSAL FELAKET BÖLGELERİ İLAN EDİLDİ

    Öte yandan açıklamada, aralık ayına kadar kurak mevsimin devam edeceği, özellikle Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa ve Isiolo bölgelerinin kuru ve sıcak hava koşullarından etkileneceği kaydedildi.

    Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde görülen kuraklık nedeniyle 20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edildi.

    500 BİNDEN FAZLA ÇOCUK SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

    2,1 milyon kişinin açlıkla yüz yüze olduğu ülkede, 500 binden fazla çocuk kötü beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor.

    Kenya’da kuraklık ve gıda krizi: 200 bin insan tek öğün yiyebiliyor #2

    ÇEKİRGE İSTİLASI İLE MÜCADELE EDİYOR

    Yağmur dönemlerindeki yetersiz yağışların gıda krizlerini büyütmesinden endişe edilirken, Kenya bir yandan da tarihinin en büyük çekirge istilasıyla mücadele ediyor.

    Kenya’da kuraklık ve gıda krizi: 200 bin insan tek öğün yiyebiliyor #3

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