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    Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın

    Seyyar satıcı bir kadının, polisler tarafından eziyete maruz kaldığı o görüntüler ülkede infial yarattı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:48
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    Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın

    Kenya’nın Kisumu kentinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü.

    Seyyar satıcı olduğu öğrenilen bir kadın, polise ait kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi.

    "GAZA BAS"

    Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde çevredeki kişilerin "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

    Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın VİDEO

    KENT VALİSİ: POLİSLER AÇIĞA ALINDI

    Kisumu Valisi Anyang ’Nyong’o olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi.

    Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilere neden oldu.

    Kenya da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın #1

    Kenya da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın #2

    Kenya da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın #3

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