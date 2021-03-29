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- Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın
Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın
Seyyar satıcı bir kadının, polisler tarafından eziyete maruz kaldığı o görüntüler ülkede infial yarattı.
- DHA
- 29.03.2021 - 16:38
- Güncelleme : 29.03.2021 - 16:48
Kenya’nın Kisumu kentinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü.
Seyyar satıcı olduğu öğrenilen bir kadın, polise ait kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi.
"GAZA BAS"
Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde çevredeki kişilerin "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.
Kenya'da polis kamyonetinin arkasında sürüklenen kadın VİDEO
KENT VALİSİ: POLİSLER AÇIĞA ALINDI
Kisumu Valisi Anyang ’Nyong’o olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilere neden oldu.