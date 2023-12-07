Kenya'dan İsrail'e tarım desteği: 1500 işçi gönderecekler Afrika ülkesi Kenya, yabancı işçi bulmaktan zorlanan İsrail'e işçi göndereceğini duyurdu. İşçilerin sözleşme süresi ve alacakları ücret belli oldu.

AA

Doğu Afrika ülkesi Malavi'nin ardından bir Afrika ülkesi daha İsrail'e işçi desteği sunmaya karar verdi.

Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, İsrail'in tarım alanındaki işçi açığını kapatmak için bu ülkeye destek sunacaklarını duyurdu.

1500 işçiyi İsrail'e gönderecekler

Kıta ülkesi, İsrail arazilerinde çalışması için 1500 işçi göndereceklerini duyurdu.

Açıklamada, işçilerin 1500 dolar net gelirle çalışacağı ve 3 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.

Malavi 5 bin genç gönderecek

Kenya'nın kararı, diğer Afrika ülkesi Malavi'nin bu ülkeye 5 bin genci gönderme kararı almasının ardından geldi.

Yaklaşık 220 kişiyi geçen ay sonunda İsrail'e gönderen Malavi, bu sayının 5 bini bulacağını açıklamıştı.

Taylandlılar tahliye edildi

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ardından binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.

Yabancı işçi bulamıyorlar

Çalışacak yabancı işçi bulmakta zorlanan İsrail, Afrika ülkeleriyle temas kurmaya başlamıştı.

Malavili sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler, vatandaşlarının güvenliği olmadığı için hükümetin yaptığı anlaşmayı eleştirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)