Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı petrol kuyularındaki yangın devam ediyor

Teröristlerin iki kuyuyu hedef alması sonucu başlayan yangın, 5 gün geçmesine rağmen söndürülemedi.

Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırı düzenlediği petrol kuyularında çıkan yangın sürüyor.

Habbaza petrol kuyularında beş gün önce düzenlenen DEAŞ saldırısı sonrası çıkan yangın söndürülemiyor.

YANGIN, 5 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, petrol kuyularında terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırı sonrası çıkan yangının beş gündür söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

GAZ BASINCI, ALEV TOPLARI OLUŞTURUYOR

İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.

33 VE 44 NUMARALI KUYULARA BOMBALI SALDIRI

Abdurrezzak ayrıca yangının söndürülmesi için ellerindeki tüm teknik imkanları kullandıklarını ve Kuzey Petrol Şirketi İtfaiye ekiplerinden de gerekli desteği aldıklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.