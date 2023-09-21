Kerkük'te resmi dairelerde dil değişti! Türkçe kullanılacak... Türkmen şehri Kerkük'te 2008'de alınan karar yıllar sonra yürürlüğe girdi. Bunun ardından Kerkük'te artık resmi dil olarak Türkçe kullanılıyor.

ensonhaber.com

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te yeni bir gelişme yaşandı.

Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asılması, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.

Türkçe geçerli dil oldu

18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak.

Valiliğe Türkçe tabela asıldı

Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı.

Okul tabelaları da güncelleniyor

Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.