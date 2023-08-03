Kerkük'te sıcak havalardan dolayı 12 saate kadar elektrik kesintisi yaşanıyor Yüksek sıcaklıklar sonrası ulusal elektrik hizmetlerinde meydana gelen aksamalar nedeniyle Kerkük'teki elektrik kesintileri 12 saati buluyor.

AA

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Dünya genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor...

Sıcak havaların 40 dereceleri geçtiği günlerde dünya genelinde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan kavurucu sıcakların etkileri hayatı olumsuz etkiliyor...

Kerkük Elektrik Müdür Yardımcısı Danyal Abdullah, yaptığı açıklamada, son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşadıklarını belirtti.

12 saate kadar elektrik kesintisi

Salahaddin-Hadise elektrik hattına 29 Ağustos'ta düzenlenen bombalı saldırının da ülke genelinde ve Kerkük'te elektrik kesintilerine neden olduğunu aktaran Abdullah, aldıkları elektrik hizmetinin günde 12 saate kadar düştüğünü kaydetti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektriğe duyulan ihtiyacın da arttığına işaret eden Abdullah, yaşanan aksaklıklar sonucu Kerkük'te elektrik kesintilerinin günde 12 saati bulduğunu ifade etti.

Ay sonuna kadar kesintiler sürecek

İçinde olduğumuz ağustos ayının sonuna kadar elektrik hizmetinde sıkıntı yaşanabileceğini aktaran Abdullah, vatandaşlardan elektriği daha tasarruflu kullanmalarını istedi.

Irak'ta özellikle yaz aylarında sıklaşan elektrik kesintilerine karşı halk, mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığında belirli kapasitede elektrik hizmeti almaya çalışıyor.

Çoğu mahalle jeneratörü ise 24 saat boyunca elektrik hizmeti veremiyor.