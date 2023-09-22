Kerkük'te Türkçe resmi dil oldu! Tabelalar değişti Irak’ın Kerkük şehrinde Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından Türkçe tabelalar devlet binalarına ve caddelere asıldı.

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İHA

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te yeni bir gelişme yaşandı.

2008 yılında alınan Türkçe’nin resmi dil olması kararının yürürlüğe girmesinin ardından ülkede tabelalar değişti.

Türkçe tabelalar asıldı

Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi’nin aldığı resmi kararın ardından tüm resmi dairelerin yanı sıra havaalanı ve ana caddelere Türkçe tabelalar asıldı.

Tabelalarda 4 dil birlikte kullanıldı

Kerkük Valiliği Medya ve İletişim Sorumlusu Mervan El-Ani, Kerkük’te 250 resmi dairede Arapça, Kürtçe ve Süryanicenin yanında Türkçe yazılar eklenerek tabelaların asıldığını söyledi.

"Herkesin kendi dilini öğrenmesi yasal hakkı olmalı"

El-Ani, şu ifadeleri kullandı:

Türkçe, şehirde ana dil olarak kullanılacak. Vali Rakan El-Cuburi’nin aldığı kararla Kerkük'te farklı dillerin aynı anda kullanılıyor. Herkes birlik içinde, eşit yaşamalı, herkesin kendi dilini öğrenmesi yasal hakkı olmalı.

"Tabelamı Türkçe yazacağım çok mutluyum"

Kerküklü vatandaş İbrahim Şehap, “Türkçe dilinin tabelalara eklenmesi içimize su serpti. Evet, bu uygulama geç kaldı ama çok şükür Türkçe tabelaları gördük ve bunun tüm tabelalarda olmasını umuyoruz.” dedi.

Cemil Nürettin ise, “Türkmen okullarında okuduğum için Arapça ve Kürtçe anlayamıyordum. Tabelalara eklenen Türkçe yazılar ile Arapça ve Kürtçe yazıların ne anlama geldiğini öğrendim. Bu karardan sonra ben de dükkanımın tabelasını değiştiririm. Tabelama Türkçe yazacağım ve bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)