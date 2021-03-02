Kerkük’teki Türk Şehitliği 100 yıl sonra TİKA tarafından onarılacak

100 yıl boyunca herhangi bir onarım çalışması yapılmayan Kerkük’teki Türk şehitliğini TİKA onaracak.

Irak’ta, Kerkük kentinde bulunan Türk şehitliğinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın çalışmaları ile yenileneceği ifade edildi.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekildiği tarihten bu yana yaklaşık 100 yıldır şehitlikte herhangi bir onarım çalışması yapılmadığını ifade etti.

BU YIL İÇİNDE BİTECEK

Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği’nin onarım çalışmalarına, bu ay içerisinde başlanacağı kaydedildi.

Yıl ortasında çalışmaların bitirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

DANYAL PEYGAMBER’IN MAKAMI DA YENİLENECEK

Ayrıca, şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber’in makamının da onarılacağı, her iki yenileme için TİKA tarafından geçen sene incelemeler yapıldığı belirtildi.

MERKEZİ HÜKÜMET ONARMADI

Yaklaşık 100 yıldır bölgede terk edilmiş halde bulunan şehitliğin onarımı için çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacı tarafından merkezi hükümete çağrı yapıldığını belirten Yazıcı, hükümetin bu yönde herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Kerkük'teki Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenecek İZLE