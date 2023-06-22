Kıbrıs Rum kesimi, 4 ülkeyle hava savunma sistemi satın alacak Fransız yapımı Mistral'in sevk edileceği ülkeler belli oldu. Akdeniz'de hava savunmasını güçlendirmek isteyen GKRY de listeye girdi.

ensonhaber.com

Fransız yapımı hava savunma sistemi Mistral, 4 ülke tarafından satın alınacak.

Bu ülkelere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de eklendi.

Paris yönetimi, Avrupalı ortaklarını dışarıdan tedarik etmek yerine kıtada üretilen ürünlerden elde etmeye çağırıyor.

Fransız yapımı sistemden alacaklar

Fransa, Belçika, Estonya ve Macaristan, söz konusu ülkeler listesinde yer alıyor. Bunlar, Akdeniz'de kapasitesini güçlendirmek isteyen GKRY ile birlikte Mistral konusunda ortak satın alma için niyet mektubu imzaladı.

Anlaşma, Fransa'nın Avrupalı müttefiklerinden bazılarını kıta dışından tedarik etmek yerine yerli ve "Avrupa üretimi" sistemleri satın alma konusunda ikna ettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili kaynaklar, mektubun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Avrupa'nın kıtadaki hava savunma yeteneklerini geliştirmeye yönelik çabalarını koordine etmeyi amaçlayan Paris'teki savunma bakanları toplantısının başlangıcında imzalandığını söyledi.

500 milyon euroluk sipariş

Fransa Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ortak satın alma kapsamında yaklaşık 500 milyon euro değerinde 1000 adet Mistral hava savunma füzesi sipariş edebileceğini duyurdu.

Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın ABD ve İsrail'den hava savunma sistemleri satın alma çabasının aksine, Fransa'nın bazı AB müttefiklerini daha fazla iç savunma stratejisi üzerinde düşünmeye ikna etmede bir miktar ilerleme kaydettiğini açıklamıştı.

Almanya'nın tutumu

Almanya, geçen ekim ayında 14 NATO müttefikiyle kısmen ABD ve İsrail kaynaklı sistemler satın alma planını duyurmuştu.

Macron, Paris Hava Gösterisi kapsamında yaklaşık 20 ülkenin katıldığı savunma toplantısında yaptığı konuşmada, "Hava savunmasından bahsederken acele etmek hata olur. Mesele, her şeyden önce stratejiktir." demişti.