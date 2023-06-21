Politico: Avrupa, güvenlikte ABD'ye bağımlı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışına işaret edilerek, Avrupa ülkelerinin ABD'ye bel bağlamaya devam ettiği kaydedildi. Kıtanın, Washington için ne anlama geldiğine dikkat çekildi.

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Avrupa ülkeleri, güvenlik konusunda ABD'de "yük" olarak görülüyor.

Bu durum, ABD merkezli Politico dergisinin yayınladığı bir analize yansıdı.

"Amerika'nın Avrupa'daki yükü: Kıta, güvenlik için nasıl ABD'ye yaslanmaya devam ediyor?" başlıklı yazıda, stratejik özerklik çağrılarına rağmen, Avrupalı liderlerin Washington'a muhtaç olduklarını bildiği belirtildi.

Çok kutuplu bir dünya isteyen Fransa, Avrupa'nın ABD ve Çin'den sonra üçüncü kutup olarak ortaya çıkmasını hedefliyor.

Macron'un 'Washington'dan kurtulalım' çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerli savunma sistemi için Avrupa Birliği'ne seslendiği konuşmasında, NATO aracılığıyla ABD'ye bel bağlamaktan kurtulmaları gerektiğini ifade etti.

Macron, "Neden hâlâ ABD yapımı ürünleri satın alma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü Amerikalılar bize kıyasla çok daha fazla şeyi standart hale getirdi." dedi.

"ABD olmasaydı Rus birlikleri AB sınırında nöbet tutuyor olacaktı"

Söz konusu analizde, Macron'un yıllardır Avrupa'nın "stratejik özerkliği" hayalini kurduğu belirtilerek şöyle denildi:

Avrupa için sonuç şu ki, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı olmasaydı, Rus bayrağı şimdiye kadar Herson'dan Lviv'e dalgalanacak ve Rus birlikleri AB'nin Baltık'tan Karadeniz'e uzanan sınırında nöbet tutuyor olacaktı.

"Avrupa ülkeleri ABD'ye bel bağlıyor"

"Berlin'de neden kimse gerçekten bu kadar endişeli değil?" sorusuna "Çünkü Amerika'ya güvenebileceklerine inanıyorlar." yanıtı verildi.

Analizde, "Avrupa ülkeleri, nükleer şemsiye altındaki korumadan ve kıtadaki birliklerinin mevcudiyetinden savaş uçakları ve mermi satın almaya kadar her konuda ABD'ye bel bağlıyor." tespiti yapıldı.