Kıbrıs Rum Kesimi'nde aşırı ırkçı ELAM güçleniyor

Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen parlamento seçimlerinde aşırı sağcı, ırkçı olarak bilinen Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde parlamento seçimi yapıldı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu seçime katılım oranını yüzde 65,7 olarak açıklarken 3,6’lık seçim barajını 7 siyasi parti geçtiğimi açıkladı.

AŞIRI IRKÇILAR OYLARINI YÜKSELTTİ

Seçimlerde aşırı ırkçı ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i karşıtı olarak bilinen Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını artırarak 6,78’e çıkardı. ELAM mecliste 4. parti konumunda yer alıyor.

ELAM 2016’daki seçimde 3,71 oy oranına sahipti.

SEÇİMİ İLK SIRADA DİSİ BİTİRDİ

Seçimi ilk sırada Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) bitirdi. DİSİ oyların yüzde 27,77’sini kazandı.

DİSİ Rum kesiminde muhafazakar-merkez sağ parti olarak tanımlanıyor.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ise oyların 6,72'sini alarak beşinci parti oldu.

Demokratik Cephe (DİPA) yüzde 6,11 oy alırken, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de yüzde 4,41 oy oranıyla meclise girmeyi başardı.