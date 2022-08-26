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    Kıbrıs'ta elde dikilen Türk bayrağı, müzeye hediye edildi

    KKTC vatandaşı İbrahimoğlu, Türk bayrağının asılmasının yasak olduğu günlerde elleriyle bayrak hazırladı. İbrahimoğlu, "O zor günlerde Türklüğümüzü asla unutmadık" dedi.
    • 26.08.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:06
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    Kıbrıs'ta elde dikilen Türk bayrağı, müzeye hediye edildi

    İngiltere sömürgeciliğinin yaşandığı 1878-1960 yıllarında Kıbrıs Türkü Amber İbrahimoğlu, elinde Türk bayrağı dikti.

    Bayrak kullanılmasının yasak olduğu o dönemde İbrahimoğlu, kendi elleriyle hazırladığı bayrağa gözü gibi baktı.

    Elleriyle diktiği bayrağı müzeye teslim etti

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı törende İbrahimoğlu, bayrağı Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük'e teslim etti.

    Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, İngiliz sömürge döneminde Türk bayrağının asılmasının yasak olduğu günlerde İbrahimoğlu'nun el emeği, göz nuruyla diktiği bayrağı ne mutlu ki bugün Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne teslim ettiğini belirtti.

    Kıbrıs ta elde dikilen Türk bayrağı, müzeye hediye edildi #1

    "Türkiye'siz varlığımızı sürdüremeyiz"

    Türklüğün ve bayrağın o yıllarda da her zaman korunduğuna işaret eden Tatar, "Dr. Fazıl Küçük, 'Biz Türkiye'siz bu topraklarda varlığımızı sürdüremeyiz' demişti. Bu bayrağın bugün buraya teslim edilmesi, çok büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

    "Kıbrıs Türk kadınının örnek çabası"

    Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürge döneminde bu topraklarda var olmak için gösterdiği çabalara vurgu yapan Tatar, "Kıbrıs Türk kadınının örnek bir çabasıdır bu bayrak." dedi.

    Bugün ülkede barış, huzur ve güven içinde yaşanıyorsa bunun; şehitlerin, gazilerin ve kahramanca mücadeleyi sürdürenlerin sayesinde olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'e de rahmet diledi.

    Kıbrıs ta elde dikilen Türk bayrağı, müzeye hediye edildi #2

    "O zor günlerde Türklüğümüzü asla unutmadık"

    AA'nın haberine göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük de bayrağı teslim alırken yaptığı konuşmada, İbrahimoğlu'na hitaben, "Sizlerin verdiği mücadele neticesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

    Bayrağın satın alınması veya dikilmesinin yasak olduğu günlerde dikilen bu bayrağın önemini vurgulayan Küçük, "O zor günlerde Türklüğümüzü asla unutmadık. Bu bayrağın yerinin burası olduğunu düşündüğünüz için teşekkür ederiz, sizlere minnettarız." diye konuştu.​​​​​​​

    Kıbrıs ta elde dikilen Türk bayrağı, müzeye hediye edildi #3


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