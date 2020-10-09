Kıbrıs'ta Rumlar, Maraş'ın açılmasını protesto etti

Ada'da yaşayan Rumlar, "korkunç bir gün" olarak niteledikleri Maraş'ın açılması kararını üzüntüyle karşıladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıllık özlem sona erdi.

Kapalı Maraş, yıllar sonra yeniden halka açılırken, Kıbrıslı Türkler tarihi anlara tanıklık etti.

Ada'daki Rumlar ise Maraş'ın açılması kararından rahatsız oldu. Deryneia kontrol noktasında protesto gösterisi düzenlendi.

"MARAŞ'I KAYBETTİK"

Göstericilerden biri, "Bildiğim sokakların görüntülerini kahrolarak izledim. Telafisi olmayan bir acı. Maraş'ı kaybettik." dedi.

"PSİKOLOJİK BASKI"

Bir diğer gösterici, Maraş'ın açılması için "Korkunç bir gün" iddiasında bulundu.

Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou, "Biri, bugün gördüklerine nasıl üzülmesin? Maraş, meşru sahiplerine teslim edilmeliydi. Bu bir psikolojik baskı." ifadelerini kullandı.

ANASTASİADİS: YASA DIŞI

Kararı hamzedemeyenlerden biri de Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis oldu.

Anastasiadis, kararın "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu öne sürdü.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın perşembe gününden itibaren açılacağını duyurmuştu.

46 yıldır kapalı olan Maraş sahili açıldı ViDEO