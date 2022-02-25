Kiev'de resmi binalar bölgesinde silah sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulmaya devam ederken, başkent Kiev'de bulunan resmi binalar bölgesinde silah sesleri yükseldi.

Ordu'dan yapılan açıklamaya göre ise Rusya'ya ait "Ajanlar" ve "Sabotajcıların" başkent Kiev'in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha'da uç mahallelerde yaşanıyor.

KİEV GECE BOYU RUSLARIN HEDEF OLDU

Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını gece boyunca hızlandırmıştı. Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çalmış, Rus ordusu ise Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurmuştu.

FÜZE APARTMANA İSABET ETTİ

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etmiş yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.