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    Kiev'de resmi binalar bölgesinde silah sesleri duyuldu

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu.
    • AA
    • 25.02.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 13:00
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    Kiev'de resmi binalar bölgesinde silah sesleri duyuldu

    Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulmaya devam ederken, başkent Kiev'de bulunan resmi binalar bölgesinde silah sesleri yükseldi.

    Ordu'dan yapılan açıklamaya göre ise Rusya'ya ait "Ajanlar" ve "Sabotajcıların" başkent Kiev'in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

    ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

    Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha'da uç mahallelerde yaşanıyor.

    Kiev de resmi binalar bölgesinde silah sesleri duyuldu #1

    KİEV GECE BOYU RUSLARIN HEDEF OLDU

    Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını gece boyunca hızlandırmıştı. Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çalmış, Rus ordusu ise Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurmuştu.

    FÜZE APARTMANA İSABET ETTİ

    Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etmiş yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.


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