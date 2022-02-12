Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk sokaklara dökülen olası Rus işgaline karşı yürüyüş yaptı.

Dünya genelinde Avrupa'nın göbeğinde çıkması beklenen savaş için gergin bekleyiş sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi büyümeye devam ediyor.

NATO, AB ve ABD'nin de dahil olduğu diplomatik görüşmeler sürse de son bir haftada yaşananlar savaş çıkacağı yönündeki beklentileri artırıyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarırken Rusya ve ABD diplomatik personeli için bu uyarılara katıldı.

Kiev'de Rusya karşıtı yürüyüş VİDEO

DİRENİŞ YÜRÜYÜŞÜ

Tüm bu gerilim günbegün artarken Ukraynalılar ise olası Rus işgaline karşı direniş için kenetleniyor.

Bugün başkant sokakları bu kapsamda hareketliydi.

Yüzlerce Ukraynalı sokaklara dökülerek olası Rus işgaline karşı direneceklerini sloganlarla haykırarak bir yürüyüş yaptı.