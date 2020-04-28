Kim için cenaze töreni provası yapılıyor iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi gizemini koruyor.

İngiliz basınına göre, Kim Jong-un'un 11 Nisan’dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı.

CENAZE İÇİN GEÇİT TÖRENİ HAZIRLIĞI YAPILIYOR İDDİASI

The Sun gazetesinin anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, başkent Pyongyang’ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı’nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü.

Söz konusu uydu fotoğraflarının, 22 Nisan’da çekildiği ifade edildi.

BABASI İÇİN DE ASKERİ GEÇİŞ DÜZENLENMİŞTİ

2011 yılında, Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.

Benzer bir törenin, Kim Jong-un için yapılacağı öne sürüldü.

Haberde, ayrıca büyük bir askeri geçit töreninin koronavirüs salgını nedeniyle ihtimal dahilinde olmadığı aktarıldı.

TRUMP: BİR FİKRİM VAR AMA SÖYLEYEMEM

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söylemişti.

Trump, "Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz" diye konuşmuştu.