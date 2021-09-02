Kim Jong-Un resmen süzüldü! Kuzey Kore liderinin son hali

Diyette olduğu tahmin edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Gençlik Günü kutlamaları sırasında objektiflere göründü. Kim'in son halini görenler, zayıflığı karşısında şaşırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafında zayıfladığı görüldü.

Beyaz bir gömlek giyen Kim’in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti.

Sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kim'in 44 kilo verdiği konuşulurken, fit halinin nedeni diyet mi yoksa hastalık mı merak ediliyor.

KİLOLARI HAKKINDA KONUŞMAK YASAK

Dünyanın en kapalı toplumu olan Kuzey Kore'de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandı. Ancak Kim'in sağlığı ve ani ölümü istikrar sorununa neden olacağından kamuoyunca yakından izleniyor.

İşte Kim Jong-Un önceki ve son hali...