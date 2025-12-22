Kim Jong Un'dan Netanyahu'ya 'sen bir teröristsin' çıkışı: Sizi asla tanımayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, İsrail'e karşı ayakta...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un İsrail’i 'ABD destekli bir terör projesi' olarak tanımlamasının ardından İsrail medyasında sert tepkiler yükseldi.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmalar sürerken Pyongyang, bu kez Dışişleri Bakanlığı üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirildi ve Gazze’de yaşananlar, uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen toplantılarda Holokost ve soykırım suçlarının hala işlendiğine dikkat çekildi.

Metinde, sadece kınamanın yeterli olmadığına işaret edilerek, sorumlu devletler ve kişiler için uluslararası düzeyde somut adımlar atılması gerektiği mesajı verildi.

GAZZE VURGUSU YAPILDI

Açıklamada, "Soykırım mimarlarını adalete teslim etmek insanlığın tarihi görevidir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Gazze’de yaşanan soykırım karşısında uluslararası toplumun sessiz kaldığına değinildi.

Mısır ve Filistin başta olmak üzere birçok ülkenin, İsrail’in saldırılarını insanlık vicdanına hakaret olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail’e yıllardır tanınan cezasızlığın ve uluslararası hukukun seçici uygulanmasının ağır sonuçlar doğurduğu kaydedildi. Güney Afrika, Tunus ve Malezya’nın İsrail’in Gazze’deki saldırılarını soykırım olarak tanımladığı hatırlatıldı.

"İSRAİL BİR TERÖR PROJESİ, NETANYAHU DA BİR TERÖRİST"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da ayrı bir açıklamayla İsrail’i hedef aldı.

Kim, İsrail’i meşru bir devlet olarak görmediklerini yineleyerek ülkeyi, "ABD destekli bir terör projesi" olarak tanımladı.

Kim Jong Un, İsrail’in ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını ilerletmek için kullanılan bir araç olduğunu savundu.

Washington’un bölgedeki politikalarını İsrail üzerinden yürüttüğünü söyledi.

"TERÖRİSTLERİ TANIMIYORUZ"

Pyongyang yönetimi, 1948’den bu yana İsrail’i tanımadığını bir kez daha hatırlattı.

Kuzey Kore, tarihsel olarak Filistin davasına destek verdiğini ve İsrail’in askeri operasyonlarını sürekli kınadığını vurguladı.

Kuzey Kore’nin açıklamaları, İsrail ve ABD tarafından daha önce propaganda olarak nitelendirilmişti.

Pyongyang ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.