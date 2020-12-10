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    Kim Jong Un'un taklitçisi Howard X

    Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklidini yapmaktan başına bir sürü bela açan Howard X, sevdasından vazgeçmiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.12.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 10:03
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    Kim Jong Un'un taklitçisi Howard X

    Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklitçisi Howard X, ekim ayında Hong Kong polisi tarafından ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı tutuklanıp salındığı için her altı haftada bir karakola gidiyor.

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    Gerçek adı Lee Howard Ho Wun olan komedyen, karakola gitmeden önce kendisini saç tıraşı ve makyajla Kim Jong-un'a benzetiyor.

    Kim Jong Un nükleer tehditlerine göndermelerde bulunan Howard X, karakola bile balon roketiyle gidiyor.

    Kim Jong Un un taklitçisi Howard X #1

    Son olarak Vietnam'da yaptığı taklitler yüzünden sınır dışı edilen Howard X'in, birçok ülkeye girişi yasaklandı.

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    Kim Jong Un un taklitçisi Howard X #8

    Kim Jong Un un taklitçisi Howard X #9

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