Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklidini yapmaktan başına bir sürü bela açan Howard X, sevdasından vazgeçmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklitçisi Howard X, ekim ayında Hong Kong polisi tarafından ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı tutuklanıp salındığı için her altı haftada bir karakola gidiyor.

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Gerçek adı Lee Howard Ho Wun olan komedyen, karakola gitmeden önce kendisini saç tıraşı ve makyajla Kim Jong-un'a benzetiyor.

Kim Jong Un nükleer tehditlerine göndermelerde bulunan Howard X, karakola bile balon roketiyle gidiyor.

Son olarak Vietnam'da yaptığı taklitler yüzünden sınır dışı edilen Howard X'in, birçok ülkeye girişi yasaklandı.