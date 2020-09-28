Kim Kardashian, Ermenistan'a destek istedi

Kardashian, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyerek ABD'den Türkiye'ye karşı yardım talep etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu ise Türkiye'nin desteği ile karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan'dan kurtarmıştı.

Ermenistan da ülkede sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettiğini açıklarken

Azerbaycan ise ülkede savaş hali ilan etmişti.

KARDASHİAN'DAN ABD'YE TÜRKİYE MESAJI

Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyen Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia etti.

Kardashian paylaşımında ayrıca, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.