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    Kim Kardashian, Ermenistan'a destek istedi

    Kim Kardashian, Ermenistan'a destek istedi

    Kardashian, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyerek ABD'den Türkiye'ye karşı yardım talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 07:05
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    Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan ordusu ise Türkiye'nin desteği ile karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini Ermenistan'dan kurtarmıştı.

    Ermenistan da ülkede sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettiğini açıklarken
    Azerbaycan ise ülkede savaş hali ilan etmişti.

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    KARDASHİAN'DAN ABD'YE TÜRKİYE MESAJI

    Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyen Kardashian, Azerbaycan'ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de iddia etti.

    Kardashian paylaşımında ayrıca, "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan'a ABD askeri yardımı durmalı. Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmalı" ifadelerini kullandı.

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