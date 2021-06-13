Kim Kardashian eş kriterini açıkladı

Kanye West ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kim Kardashian, ailesiyle birlikte finalini yaptığı reality şovda nasıl bir eş hayal ettiğini anlattı.

40 yaşındaki reality yıldızı Kim Kardashian, şu sıralar rapçi Kanye West ile boşanma sürecinde...

Evliliklerinin düzelmesi için uzun süre terapi gören çift, bu noktada başarılı olamadı ve artık son noktanın koyulmasını bekliyor.

Medyatik ikili ile ilgili her geçen gün de farklı iddialar ortaya atılırken, Kanye West son olarak Rus model Irina Shayk ile görüntülendi.

YENİ İLİŞKİYİ UMURSAMADI

Yeni bir birlikteliğe adım attıkları konuşulan Kanye ile Irina aşkı, Kim Kardashian tarafından ise pek dikkate alınmıyor.

Öyle ki sosyal medyayı aktif halde kullanan Kim Kardashian, yakın bir süreçte içerisinde çocuklarının ve Kanye West’in de olduğu fotoğraflar paylaşıyor.

Buna karşılık Kanye West, Kim hariç tüm Kardashian ailesini sosyal medyadan takipten çıktı.

“HER ŞEYİ BİRLİKTE ÇÖZEBİLECEĞİMİZ BİRİNİ İSTİYORUM”

Şimdi ise magazin medyası Kim Kardashian’ın reality şovunda yaptığı açıklamaları konuşuyor.

Ailesiyle yayınlanan reality şovunun 14 yıl sonra yaptığı finalde evliliğin neden yürümediğini anlatan Kim Kardashian, nasıl bir eş hayal ettiğini açıkladı.

Üçüncü evliliğini yaptığı Kanye West’le dört çocuğu olan Kim Kardashian, “Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim. Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum.” dedi.