Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması

Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın evinde çalışanlar, maaşlarının ödenmediği ve diğer haklarının verilmediği gerekçesiyle dava açtı.

Kim Kardashian’ın başı çalışanları ile dertte.

40 yaşındaki reality show yıldızı, Hidden Hills’teki evinde çalışanları tarafından ödenmemiş ücretleri ve yan haklarını alamadıkları iddiasıyla dava edildi.

Kardashian’ın yedi çalışanı, işe alındıkları tarihte kendilerine tam zamanlı çalışanlar oldukları söylenmesine rağmen, gündelik çalışan muamelesiyle karşılaştıklarını iddia etti.

‘KİM SORUMLU DEĞİL’

Kardashian’ın bir temsilcisi TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını öne sürdü.

Temsilci, “Kim, aracı şirketle çalışanlar arasındaki meselenin bir an önce hallolmasını, şirketin en kısa sürede çalışanların sorununu gidermesini umuyor.” dedi.

ZARARLARININ TANZİM EDİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Mahkeme belgelerine göre, çalışanlar, kendilerine maaş bordolarının verilmediğini, maaşlarının düzenli bir programa göre ödenmediğini, kendilerine yemek ve dinlenme molaları verilmediğini, harcamaları için uygun şekilde geri ödemelerinin yapılmadığını, çalışma saatlerini kaydedilmesi için bir sistem sağlanmadığını ve fazla mesai için ödeme yapılmadığını iddia etti.

Çalışanlar zararlarının tazmin edilmesini talep etti.