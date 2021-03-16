Kim Yo-jong, Joe Biden yönetimini uyardı

Kuzey Kore'nin yönetiminde etkin isimlerden biri olduğu belirtilen Kim Yo-jong, ABD'ye uyarılarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'ya gitti. İki isim, buradan Güney Kore'ye geçecek.

Ziyaretin gerçekleştiği dönemde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak Pyongyang yönetiminden diyalog kurma konusunda cevap alamadıklarını söyledi.

Açıklamaların ardından Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Washington'a tepki gösterdi.

"KÖTÜ KOKUYA YOL AÇMAYIN" UYARISI

Kim Yo-jong, Biden yönetimini "kötü kokuya neden olmaktan kaçınması" konusunda uyardı.

Kim, "Bu fırsatı, topraklarımızda koku yaymaya çalışan yeni ABD yönetimini uyarmak için kullanıyoruz. Önümüzdeki dört yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorsa, ilk adımında kötü kokuya neden olmaktan kaçınsa iyi olur." dedi.

"SAVAŞ OYUNU OYNUYORLAR"

Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına karşı olduğunu dile getiren Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, bu iki ülkeyi "Pyongyang'a karşı savaş oyunu oynamakla" suçladı ve ekledi:

"Savaş tatbikatları ve diyalog, düşmanlık ve iş birliği asla bir arada olamaz."

Donald Trump, ABD başkanlığı döneminde Kim Jong-un ile üç kez bir araya gelmişti.