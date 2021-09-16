Kim Yo Jong’dan Güney Kore’ye tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i füze denemesi nedeniyle eleştirerek, "İki ülke arasındaki ilişkiler yok olur" tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'nin füze denemelerini "provokasyon" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Kim Yo Jong, Moon'un "iftiralarına" devam etmesi halinde ikili ilişkilerin “tam bir yıkıma” uğrayacağını ifade etti etti.

Kardeş Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin rutin savunma önlemleri olduğunu savundu.

DENİZALTINDAN BALİSTİK FÜZE FIRLATMA TESTİ

Kuzey Kore balistik füze denemesi yaparken, Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin “Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık” görevi göreceğini söylemişti.