Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, istifa edebileceğini açıkladı

Siyasi krizle çalkalanan Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, kendisi için görevden çok halkın huzurunun önemli olduğunu söyleyerek istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

4 Ekim'de Kırgızistan'da yapılan milletvekili seçimlerinin ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri sokaklara döküldü.

Seçim sonuçlarını protesto etmek için dün, Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplanan göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki yaşanan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI, HALKA SESLENDİ

Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Ceenbekov, yazılı açıklama ile halka seslendi.

Ceenbekov, siyasi durumu "kritik" olarak nitelendirerek, krizden çıkış için önerilerde bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonu'nun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve komisyonun yeni seçim tarihi ile ilgili kararın alınmasından sonra mevcut siyasi gerilimini düşüreceğinin altını çizdi.

HALK İÇİN ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMAK İSTİYOR

Krizin başladığı güne kadar görevde olan "Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine vurgu yapan Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullandı.

"GÖREVİMDEN AYRILMAYA HAZIRIM"

Ceenbekov sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

"Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum."