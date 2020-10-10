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    Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı

    Destekçileri tarafından hapishaneden çıkarılan Atambayev'in, güvenlik güçleri tarafından yeniden tutuklandığı kaydedildi.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 15:22
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    Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı

    Kırgızistan’da geçen Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimleri sonrası seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri, başkent Bişkek’te seçim sonuçlarını protesto etti.

    Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi’ndeki cezaevine giderek, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i, eski Başbakan Sapar İsakov’u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov’u cezaevinden çıkardı.

    BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

    Göstericilerin cezaevinden çıkardığı Atambayev’in, güvenlik güçleri tarafından bugün yeniden tutuklandığı belirtildi.

    SEÇİM SONUÇLARI İPTAL EDİLDİ

    Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, salı günü polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.

    Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı #1

    Kırgızistan'da protestocular parlamentoyu işgal etti ViDEO

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