Kırgızistan’ın Narın ilinde kayak yapan 85 yaşındaki bir nine, görenleri kendine hayran bıraktı.

Kırgızistan'da sosyal medyada yayınlanan bir görüntü izleyenleri gülümsetti.

Ülkenin en soğuk bölgelerinden Narın’da yaşlı bir kadın, torunu eşliğinde bir buz tepesine çıkarak kayak yaptı.

85'LİK NİNENİN KAYAK KEYFİ

Ninenin kayak becerilerini hayranlıkla izleyen ve o anları kaydeden kayak severlerin, "Kaç yaşındasınız?" sorusuna yanıt veren nine, 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını anlattı.

Kırgızistan’da 85 yaşındaki ninenin kayak keyfi VİDEO