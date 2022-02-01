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    Kırgızistan’da, Dünya Başörtüsü Günü kutlandı

    1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında, Kırgızistan’da kadınlar düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.
    • AA
    • 01.02.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:33
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    Kırgızistan’da, Dünya Başörtüsü Günü kutlandı

    Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'te Büyük Konser Salonu'nda , ‘1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü’ kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

    Kutlamaya çok sayıda kadın ve din adamı katıldı. Etkinlikte, kendi alanlarında etkin kadınlar, kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim ve güzellik konularında bilgiler paylaştı.

    BAŞÖRTÜSÜ DEFİLESİ DÜZENLENDİ

    Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar, geleneksel başörtü defilesi düzenledi. Konuklara Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterildi.

    Derginin yöneticisi Eliana Satarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Başörtüsü Günü'nün ülkede 2016'dan bu yana kutlandığını belirtti.

    Kırgızistan’da, Dünya Başörtüsü Günü kutlandı #1

    ENDONEZYA VE BANGLADEŞ’TE DE KUTLANDI

    Başörtüsü ile ilgili etkinliklerin toplumda olumlu karşıladığını söyleyen Satarova, kadınların arasında dostluğu, diyaloğu pekiştirmeyi ve başörtülü kadınların ülke gelişimine sağladıkları katkıları göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

    1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü, Endonezya ve Bangladeş’te de kutlandı.

    Dünya Başörtüsü Günü'nde Bangladeş'ten kareler FOTO GALERİ

    Kırgızistan’da, Dünya Başörtüsü Günü kutlandı #2

    Kırgızistan’da, Dünya Başörtüsü Günü kutlandı #3

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