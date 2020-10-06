Kırgızistan'da protestocular hapisteki Atambayev'i çıkardı

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriler esnasında, polisin attığı plastik mermiden Ata Meken partisi lideri Canar Akayev ve ses bombasının isabet ettiği parti üyesi Eldar Abakirov yaralandı.

TAŞLI SOPALI ARBEDE

Cumhurbaşkanlığı Sarayının yer aldığı Çuy caddesindeki Manas, Şopokova, Sovyetskaya caddeleri ile Ala-Too Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından uzaklaştırılan ve üç saat aradan sonra yeniden dönen göstericiler bir trafik polisi aracını ateşe verdi.

Kırgızistan'da protestocular parlamentoyu işgal etti-Video

POLİSLER DAHİL 65 KİŞİ YARALANDI

Polis, göstericilere ses ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Akipress Haber Ajansına göre, olaylarda aralarında polislerin olduğu 65 kişi yaralandı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Bu arada, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, ülkenin değişik şehirlerinde iç karışıklığın yaşandığı hatırlatılarak, Türk vatandaşlarının mecburi olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Çalışmaların ve çocukların eğitimlerini evden sürdürmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan, seçimi kazanan Birimdik Partisi'nden yapılan açıklamada, 'milletvekili seçimlerinin yenilenmesine' hazır oldukları bildirildi.

CEZAEVİNİ BASIP ATAMBAYEV'İ ÇIKARDILAR

Göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

GÖZALTISINDA ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Kırgızistan'ın bir önceki cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in geçen yıl gözaltına alındığı operasyon esnasında polis ve bazı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralanmıştı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Kırgızistan’da önceki dönem cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren ardından koltuğunu Sooronbay Ceenbekov’a devreden Almazbek Atambayev ‘in dokunulmazlığı 20 Haziran’da Kırgızistan parlamentosunda tarafından kaldırılmıştı. Hakkında yolsuzluk ve organize suç örgütü liderliği gibi çeşitli suçlamalar bulunan Atambayev, Kırgızistan savcılığı tarafından ifade vermesi için çağırılmış fakat eski cumhurbaşkanı ifade vermeyi reddetmişti.

FETÖ OKULLARINI KORUMUŞTU

Ülkesinin Türkiye'ye olan 50 milyon dolarlık borcu silinince, CUmhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip abi" diyen Atambayev, FETÖ okullarının kapatılmasına karşı çıkmış, FETÖ'nün yanında TÜrkiye'ye karşı tavır almıştı.