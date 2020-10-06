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    Kırgızistan'da protestocular parlamentoyu işgal etti

    Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına polisin müdahale ettiği olaylarda 65 kişinin yaralanırken, protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti.
    • AA
    • 06.10.2020 - 01:27
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 01:27
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    Kırgızistan'da protestocular parlamentoyu işgal etti

    Hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

    Gösteriler esnasında, polisin attığı plastik mermiden Ata Meken partisi lideri Canar Akayev ve ses bombasının isabet ettiği parti üyesi Eldar Abakirov yaralandı.

    Kırgızistan da protestocular parlamentoyu işgal etti #1

    TAŞLI SOPALI ARBEDE

    Cumhurbaşkanlığı Sarayının yer aldığı Çuy caddesindeki Manas, Şopokova, Sovyetskaya caddeleri ile Ala-Too Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayından uzaklaştırılan ve üç saat aradan sonra yeniden dönen göstericiler bir trafik polisi aracını ateşe verdi.

    Kırgızistan da protestocular parlamentoyu işgal etti #2

    POLİSLER DAHİL 65 KİŞİ YARALANDI

    Polis, göstericilere ses ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

    Akipress Haber Ajansına göre, olaylarda aralarında polislerin olduğu 65 kişi yaralandı.

    Kırgızistan da protestocular parlamentoyu işgal etti #3

    Bu arada, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, ülkenin değişik şehirlerinde iç karışıklığın yaşandığı hatırlatılarak, Türk vatandaşlarının mecburi olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Çalışmaların ve çocukların eğitimlerini evden sürdürmesi tavsiyesinde bulunuldu.

    Öte yandan, seçimi kazanan Birimdik Partisi'nden yapılan açıklamada, 'milletvekili seçimlerinin yenilenmesine' hazır oldukları bildirildi.

    Kırgızistan da protestocular parlamentoyu işgal etti #4

    Kırgızistan da protestocular parlamentoyu işgal etti #5

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