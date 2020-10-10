Kırgızistan’da Sadır Caparov, başbakan seçildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün mecliste düzenlenen olağanüstü toplantıda, geçici olarak başbakanlık görevini yapan Sadır Caparov'un başbakanlığı onaylandı.

Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinde 4 siyasi parti meclise girmeye hak kazanmıştı. Seçim sonuçlarını tanımayan ve iptalini isteyen diğer partilerin üyeleri ve destekçileri 5 Ekim günü öğleden sonra başkent Bişkek’te toplanmıştı. Gösteriler ilerleyen saatlerde ayaklanmaya dönüşmüş ve parlamento binası işgal edilmişti. Göstericiler, Milli Güvenlik Devlet Komitesi cezaevini basarak eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, eski Başbakan Sapar İsakov, eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov’u cezaevinden çıkarmışlardı.

CAPAROV'UN BAŞBAKANLIĞI ONAYLANDI

Parlamento binasının bu hafta içinde yapılan gösteriler sonucu işgal edilmesi nedeniyle Kırgızistan meclisindeki milletvekilleri bugün başkentin Ala Arça bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı Mıktıbek Abdıldayev’in istifa etmesi nedeniyle toplantıya Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Mirlan Bakirov başkanlık etti. Milletvekilleri, toplantıda eski milletvekili Sadır Caparov’un başbakanlığını ve kabinesini oybirliğiyle onayladı. Ülkede devam eden gösteriler nedeniyle hükümet binasını koruyan Caparov’un destekçileri ise haberin ardından kutlama yaptı.

Sadır Caparov yaptığı açıklamada, ülkedeki durumla ilgili hükümet üyelerinin değişmeden görevlerine devam edeceğini belirterek, yeni hükümette sadece İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev’in yer almayacağını açıkladı. Caparov, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev’in görevinden istifa ettiğini aktardı.

Ülkede devam eden gösteriler nedeni ile Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov’un ve hükümetin istifasıyla ilgili kararnameyi imzalamıştı.