Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na getirildi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görevden alınan Oleksiy Reznikov'un yerine Ukrayna Savunma Bakanlığı'na Kırım Tatar Türkü olan Rüstem Umerov'un getirileceğini açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 1 buçuk yılı aşkın süredir devam ediyor.

Savaşın başından bu yana yaşanan yaşanan sivil kayıplar şiddetli çatışmalarla birlikte artarak devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda görev değişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını duyurdu.

Zelenskiy, "Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığı'nı artık Rüstem Umerov yapacak. Umerov'un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum" dedi.

Rüstem Umerov kimdir?

1982 doğumlu Rüstem Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun danışmanı olan Umerov, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlığı ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevlerini üstlendi.

Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alan Umerov'un Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu biliniyor.