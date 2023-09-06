Kırmızı bültenle aranıyordu: Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı Çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan Muhammed Yakut, Interpol ile yapılan ortak çalışma sonucunda Avrupa ülkesinin kuzeyinde gözaltına alındı.

AA

Muhammed Yakut hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarıldı.

Yakut'a ilişkin işlem yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şahsa yönelik "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlattı.

İspanya'nın kuzeyinde yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Yakut'un yakalanması için Interpol birimleriyle iletişime geçildi.

Yakut, yürütülen titiz çalışmalar sonucu İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

Kimlik kontrolüne takıldı

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İspanyol emniyet yetkililerinin aktardığına göre Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliği'ne bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

İade sürecinin işleyişi

Söz konusu şahsın, halihazırda Santander'de gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gönderilecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

Muhammed Yakut ile ilgili yaşananlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Muhammed Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)