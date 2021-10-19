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    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kınıyoruz

    Mısır ve Rum kesimiyle Atina'da bir araya gelen Miçotakis, Ankara'yı hedef alan söylemlere imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 15:46
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    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kınıyoruz

    Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümünde diyalog çağrılarını geri çevirmesiyle biliniyor.

    Türkiye'nin her fırsatta diyalog seçeneğini işaret etmesine rağmen Atina yönetimi, gerilimi tırmandırma yoluna gidiyor.

    MİÇOTAKİS'TEN PROVOKATİF SÖYLEMLER

    Bu durumun bir örneği, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son ifadelerine yansıdı.

    Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre, Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır ile bir araya gelerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "kınadıklarını" söyledi.

    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz de Türkiye yi kınıyoruz #1

    "TÜRKİYE'Yİ KINIYORUZ" SÖZLERİ

    Atina'da dokuzuncusu düzenlenen Üçlü Zirve'nin ardından konuşan Miçotakis, bir kez daha Ankara'yı suçlamaya kalktığı açıklamasında, "Türkiye'nin provokatif uygulamalarını ve saldırgan söylemlerini kınıyoruz." sözünü sarf etti.

    İFADELERİYLE HADDİNİ AŞTI

    Krizi tırmandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, açıklamasının devamında "Türkiye'nin istekleri, daha geniş bölgede barış için bir tehdit oluşturuyor. Kıbrıs sorununun çözümü için yapıcı bir tavır sergilemiyorlar. İlerlemenin tek yolu BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararlarıdır." dedi.

    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz de Türkiye yi kınıyoruz #2

    "MISIR VE RUM KESİMİYLE İSTİKRAR IŞIĞIYIZ"

    Miçotakis, Mısır ve Rum kesimiyle iş birliğini övmeye çalışarak, üçlü iş birliğinin Doğu Akdeniz'de enerji ve turizm gibi konularda "istikrar ışığı" olduğunu iddia etti.

    Üç isim, Yunan topluluğunu ilgilendiren konularda elektrik enerjisi iletimi ve iş birliği için bağlantı konusunda iki muhtıra daha imzaladı.

    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz de Türkiye yi kınıyoruz #3

    SONDAJ FAALİYETLERİ RAHATSIZ ETTİ

    Zirvenin ortak deklarasyonunda, Kıbrıs açıklarında Türk gemileri tarafından sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerinin "reddedildiği" kaydedildi.

    Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının, "hem uluslararası hukuku hem de BM silah ambargosunu ihlal ettiği" öne sürüldü.

    Kiryakos Miçotakis: Doğu Akdeniz de Türkiye yi kınıyoruz #4

    ATİNA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

    Yunan başbakan, "Enerji, Mısır ile Avrupa arasında bir köprü haline geliyor. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalıştığımız bir dönemde Mısır, büyük ölçüde güneş tarafından üretilecek bir enerji tedarikçisi olabilir." ifadelerini kullandı.

    BİR SONRAKİ ZİRVE MISIR'DA

    Atina'daki zirveye Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi katıldı.

    Bir sonraki zirvenin 2022'nin ikinci yarısında Mısır'da yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

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