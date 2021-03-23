Yunan başbakan, Suda Üssü'ndeki ABD'ye ait gemiye gitti. Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, Washington ile güçlü bağlara sahip olduklarını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde bulunan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti.

Miçotakis'e, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros eşlik etti.

"ABD İLE İŞ BİRLİĞİ SON DERECE YÜKSEK SEVİYEDE"

Miçotakis, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitimden sonra Suda Üssü'ne gelen ABD uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek bir seviyede." dedi.

Kiryakos Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti ViDEO

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLÜ"

Gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

Miçotakis'e ayrıca gemide, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı. Ziyarete ilişkin görüntüler, Yunan basını tarafından paylaşıldı.





EISENHOWER'IN GELİŞİNİN PROTESTO EDİLMESİ

Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi, 20 Mart günü bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istemişti.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geminin ikmal yapılması için Suda Üssü'ne geldiği ifade edildi.