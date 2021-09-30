Kiryakos Miçotakis: Göç krizi yönetiminde Türkiye’nin rolü büyük

Göç krizi ile ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa’nın Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina Demokrasi Forumu kapsamındaki forumda açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis konuşmasında Atina'nın Paris ile hafta başında imzaladığı savunma iş birliğine yönelik anlaşmaya, sığınmacı sorununa ve salgınla mücadeleye değindi.

"GÖÇ KRİZİ YÖNETİMİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK"

Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini, 2020’deki olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini savunarak, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmadığını belirtti.

Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye’nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa’ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.

SİLAHLANMA AÇIKLAMASI

Yunanistan'ın Fransa’dan satın almaya karar verdiği 3 yeni firkateynin Yunan Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artıracağını iddia eden Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli olmadığını, Atina'nın sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini vurguladı.

Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalandığı Paris’te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.