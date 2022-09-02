Kiryakos Miçotakis ile görüşen Nikos Anastasiadis'ten Türkiye karşıtı mesaj

Yunan lider, uçak teslimatı törenine katılmak üzere Rum kesimine gitti. Miçotakis ile görüşen Anastasiadis, "Türkiye'ye karşı ortak hareket etme" mesajı verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulundu.

Miçotakis, ziyareti sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Anastasiadis, görüşmeye ilişkin bir kareyi paylaştığı sosyal medya hesabından Türkiye karşıtı mesaj verdi.

Rum kesimine uçak teslim ettiler

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, GKRY'nin doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, GKRY lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.

Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileten Anastasiadis de "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. (Bu) Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu." ifadelerini kullandı.

Anastasiadis'in Türkiye karşıtı mesajı

AA'nın haberine göre Atina, bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.

Anastasiadis, Twitter paylaşımında ise Türkiye'yi hedef almaya çalıştı.

"Etkin bir şekilde yüzleşebiliriz"

Yunanistan ile "her zaman iyi bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini" söyleyen Anastasiadis, "Böylece özellikle Türk revizyonizmiyle ilgili olarak bir dizi önemli zorlukla etkin bir şekilde yüzleşebiliriz." dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Ankara'nın "yayılmacı" bir politika izlediğini savunan Rum liderin, hedef saptırmaya çalıştığı görüldü.