Kiryakos Miçotakis ile Mesrur Barzani görüştü

İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, Miçotakis ve Barzani'nin istikrar ve güvenlik konularında hemfikir oldukları kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, bir araya geldi.

Başbakanlık, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İŞ BİRLİĞİ MASADA

İki ismin, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi, kültür ve yatırım konularını ele aldığı aktarıldı.

Miçotakis ve Barzani'nin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa saygı gösterilmesi kaydıyla istikrar ve güvenlik konularında hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, gelecekteki iş birliği potansiyelinin de bu görüşmede masaya yatırıldığı ifade edildi.

MİÇOTAKİS IKBY'YE GİDECEK

Diğer yandan, Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberinde, Miçotakis'in de IKBY'ye ziyaret planladığı kaydedildi.

Barzani, Atina'daki temasları kapsamında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de bir araya gelecek.